Lokal hitmagers forventning blev gjort til skamme på festival

Karrieren er endnu så spæd, at det inden koncerten var svært for hovedpersonen at komme med et realistisk bud på antallet af tilskuere.

- Nu håber jeg bare, at der kommer nogle. Det er jo ret tidligt, og mange tilskuere har tømmermænd. Jeg er også så ny i gamet, at mine forventninger er så små, at jeg ikke har nogen, for så kan det kun blive godt, siger Mumle efterfulgt af et grin.