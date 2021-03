Lokal kirke efter drab: - Kom og tænd et lys for den lille dreng

- Jeg tror, alle mennesker her i vores sogn bliver dybt berørte af sådan en tragisk sag. Derfor er det naturligt, at kirken viser, at vi er her for jer, og vi holder åbent, forklarer Anne Mette Meyer, der er kirke- og kulturmedarbejder ved Brændkjærkirken og fortsætter:



- Det her med at foretage et ritual som det her, det kan hjælpe med at bære den enkelte igennem. Altså der hvor ordene slipper op, kan et ritual tage over – eller der hvor man mangler od, der kan det være lægende at gøre noget som at tænde et lys.

Den tragiske sag skete lørdag på Fiolvej i Kolding. Her blev den seksårige dreng fundet død i forbindelse med en brand. Moren er også hårdt såret, men er nu sigtet for at drab på sønnen.