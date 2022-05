Lokalarkiver kæmper med tunge regler: - Der bliver et hul i historien

De røde ringbind står sirligt på rad og række på lokalarkivet i Christiansfeld. I dem ligger billeder og tekster, der dokumenterer det levede liv i og omkring byen. En historie, der er blevet langt sværere for de frivillige på lokalarkivet at indsamle og passe på.



- Her er et billede fra 1952, og det skal vi faktisk have hver enkel elevers samtykke til at lægge ud. Hvis nogen af dem er døde, så skal der gå 10 år, før vi må lægge det ud, fortæller Jytte Møller Ludvigsen, der er arkivleder i Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.

Årsagen skal findes i GDPR-reglerne, eller det, vi også kalder persondataforordningen herhjemme. Det er et sæt regler, som EU indførte i 2018. Reglerne bestemmer, hvordan virksomheder, organisationer, myndigheder og lignende skal behandle personoplysninger. Og reglerne gør det kompliceret at være lokalarkiv.

Et kendt problem

Allerede i 2019 gjorde lokalarkiverne opmærksom på, at de nye regler skabte problemer. Men der er ikke fundet en løsning siden da. Og det er ærgerligt, mener formanden for Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, Nels Thorsgaard

- Vi bidrager jo med at bevare den kulturarv, som der er i de forskellige byer heromkring. Og i Christiansfeld er der særligt meget kulturarv, ligesom vi er Unesco-verdensarv. Der er jo enormt meget historie vi kan gemme, men hvis vi ikke får den gemt, så er den væk om 100 år, siger han.

Da reglerne blev indført i 2018, betød det også, at lokalarkivet ikke længere må tage imod og arkivere de billeder, som folk måtte komme forbi med til arkivet. Noget, som sker af og til.

- Der kommer jo folk ind og spørger, om vi vil have noget fra deres afdøde far eller bedstefar. Hvis vi ikke får de ting, så er det jo væk, fordi så ryger det på genbrugspladsen, og så er tingene væk.

Minister kaldt i samråd

Dengang i 2019, hvor problemerne først kom frem i lyset, tog folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) sagen op på Christiansborg. Dengang igangsatte justitsministeriet en undersøgelse af, om reglerne blev tolket for rigidt her i Danmark.

Men her tre år senere er reglerne de samme.

- Jeg bliver så ked af det, når det er sådan nogle som lokalarkiverne, der kommer i klemme. Det er frivillige mennesker, der lægger deres arbejdskraft for at passe på vores fælles historie, siger Eva Kjer Hansen.

Nu har Eva Kjer Hansen stillet spørgsmål til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), hvor hun spørger, hvordan ministeren forholder sig til de udfordringer, lokalarkiverne oplever. Kulturministerens skriftlige svar lyder således:

- Jeg har noteret mig pressemeddelelsen, og er helt enig i, at lokalarkiverne udfylder en vigtig rolle i forhold til at bevare og tilgængeliggøre lokalsamfundenes historie. Jeg vil i første omgang bede mit ministerium om at gå i dialog med Sammenslutningen af Lokalarkiver og afklare, hvilke løsninger, der evt. kan findes inden for de nuværende regler.

Men det er ikke godt nok, mener Eva Kjer Hansen.

- Det ligner til forveksling det svar, vi fik dengang. Men vi må jo finde en holdbar løsning. Det her er ting, der ikke giver mening. Beskyttelse af vores data er vigtig, men det er gået helt over gevind, siger hun.

Eva Kjer Hansen har nu kaldt ministeren i samråd om sagen.

Håber stadig på en løsning

Tilbage mellem de røde ringbind i Christiansfeld håber formanden og arkivlederen, at der bliver gjort noget, så lokalarkivet igen kan fokusere på at bevare kulturarven.

- Jeg håber jo på, at vi får nogle regler, som er mere lempelige end dem, vi har i dag, slutter Nels Thorsgaard.

Jytte Møller Ludvigsen bakker op:

- Så længe vi har den lov, så vil der være et tomrum, fordi der ikke vil blive afleveret så meget og vi kan ikke lægge så meget ud. Det vil blive et hul i historien her, slutter hun.