Borgergruppen har sammen med Dagrofa, der står bag kæden Min Købmand, undersøgt vilkårene for en ny butik i bygningen, hvor Dagli' Brugsen i dag udgør byens eneste indkøbsmulighed.

- Meldingen er, at det burde være muligt at få en driftig butik op at køre her, hvis blot befolkningen bakker op, siger Carsten Nicolajsen, der er medlem af initiativgruppen for en ny købmand i Ågård.