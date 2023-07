Lokale helte er godt for selvfølelsen i deres hjemby og i hele Danmark

Tirsdag eftermiddag bliver Kasper Asgreen fejret med honningkager og et lille glas på kommunens regning. Og man må tro, at han har brugt kalorierne på forhånd, han er jo lige kommet hjem fra verdens hårdeste cykelløb med en etapesejr i cykeltasken.

Kenneth Cortsen er ekspert i sportsbranding og har skrevet ph.d. om det samme.

- Det er altid vigtigt med rollemodeller, og topsport er meget populært her i landet. De her ryttere gør os stolte af vores område, vores by og vores land, fortæller Kenneth Cortsen, der arbejder på UCN i Aalborg.