Partiet har været ramme om mere eller mindre kaotiske tilstande i nogle år med dårlige målinger, dårlige valgsresultater og ikke mindst udmeldelser fra partiet. Men at partiet nu har besluttet at lokale kræfter skal ind i hovedbestyrelsen er vigtigt for partiets eksistens.

- Det kan kun blive godt. Vores folketingsmedlemmer skal jo vide, hvad der sker herude i 'det mørke Jylland', så det er vigtigt, at baglandet er med, siger Gunner Nielsen.