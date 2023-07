Selskabet har således allerede gennemført en evakueringsflyvning fra Rhodos til Amsterdam for et hollandsk charterselskab, og står klar til at gøre det igen.

- Det er en opgave som alle andre for os. Vi er heldige, at det foregår i Europa, for det er endda lidt lettere - rent operativt - end de opgaver vi havde i Kabul og Islamabad, siger Jesper Rungholm, der er direktør for Danish Air Transport, og som henviser til evakueringsflyvningerne tilbage i august 2021.