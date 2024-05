Lufthavn gav deltager en oplevelse i højderne

- Vi har taget initiativ til arrangementet i dag for at sprede kendskab til vores lille regionale lufthavn og vise de nære borgere rundt omkring lufthavnen, hvad vi er for en størrelse, siger Glenn Lundt, der er lufthavnschef i Kolding Lufthavn.



Her kunne interesserede opleve rundflyvninger og møde pilotaspiranter.

Dagens tilkomne kunne sågar deltage i en konkurrence, hvor man havde mulighed for at vinde en helikoptertur. Det krævede, at man byggede den fineste helikopter af Lego mod resten af de deltagende.

Erling Bruun er en af de heldige, der fik en på oplevelsen i dag.