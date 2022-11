Lungetjek derhjemme kan redde liv

- Vi kommer ofte ud til borgere, som har åndenød og problemer med luftvejene. Det er virkelig fint, hvis vi kan spare dem en tur på sygehuset. Når ældre mennesker bliver indlagt, så sker der ofte en dominoeffekt, hvor de bliver mindre mobile og mere sengeliggende. Derfor er det rigtigt godt, hvis de kan blive derhjemme, og det er også motiverende for os som medarbejdere, at vi kan hjælpe dem, siger Anne Lau Jørgensen.

Forskning kan udbredes

Hjemmescannerne er del af et forskningsprojekt, og Siri Aas Smedemark håber, erfaringerne kan bruges i andre kommuner. Hun påpeger, at andelen af ældre i samfundet vokser hastigt, samtidig med at antallet af sygehussenge er faldet.

- Derfor er det særdeles aktuelt at undersøge nye muligheder for at stille en akut diagnose tidligere, så ældre borgere kan behandles rettidigt derhjemme. En indlæggelse på et sygehus rummer jo også en risiko for infektioner og for at miste sine daglige færdigheder. Så er det bedre at være hjemme i vante omgivelser, siger Siri Aas Smedemark.