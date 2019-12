Danmarks måske ældste ejendomsmægler stopper

Der er dem, der arbejder for at leve, og så er der dem, der lever for at arbejde.

Egon Eltved fra Kolding hører til sidstnævnte.

I 1975 blev han uddannet ejendomsmægler, og sidste gang han havde fødselsdag i februar, var der 85 lys i kagen. Han kan formentligt kalde sig Danmarks ældste ejendomsmægler.

Men nu skal han ikke længere vise huse frem og sælge dem, for han vinker farvel til det erhverv, som han de seneste mange årtier har elsket at stå op til hver eneste dag.

- Ejendomsbranchen er sjov. Den vedrører alle mennesker, for alle mennesker skal have noget at bo i, siger Egon Eltved.

I sit erhverv som ejendomsmægler har 85-årige Egon Eltved været nødt til at følge med teknologien. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Egon er noget særligt

Hans første forretninger begyndte et helt andet sted end ved mursten og cement-mørtel. Sammen med sine soldaterkammerater lejede han biler ud, og siden da har han erhvervet sig oplevelser i mange forskellige erhverv.

Men nu er det slut som ejendomsmægler, fra nytår er Egon Eltveds mæglervirksomhed overdraget til Rene Lorentzen, der ved, at Egon Eltved har et helt særligt øje for huse.

- Han kan se muligheder. Han kan spotte tendenser, og så er han skruet sådan sammen, at der ikke er noget, han kan finde ud af, siger Rene Lorentzen.

Selvom Egon Eltveds virksomhed nu kommer i andre hænder, så vil hans ansigt stadig være at se i virksomheden en gang i mellem.

- Jeg kører stadig på kontoret, selvom det ikke er som ejendomsmægler, slår den 85årige fast.

Rene Lorentzen skal overtage Egon Eltveds forretning. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD