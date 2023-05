De er mandag ved Retten i Kolding blevet idømt mellem et år og to år og fire måneders fængsel for at have planlagt den grove vold mod kvinden.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Sofie Olsen.

Knivangrebene blev forsøgt udført i perioden op til den 8. september sidste år. De blev aldrig udført, og mændene er derfor dømt for forsøg på grov vold mod kvinden, som den ene af mændene havde en relation til.