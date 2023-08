Mænd tiltalt for drab i Kolding

Det skriver Sydøstjyllands Politi.

Sagen mod de tiltalte begyndte sidste år den 26. maj, da den 43-åriges lig blev gravet op i Vonsild nær Kolding. De to mænd blev sammen med en 35-årig kvinde anholdt og varetægtsfængslet samme dag.

Kvinden blev efterfølgende løsladt, mens mændene er tiltalt for at have dræbt den 43-årige mand mellem 2. maj og 4. maj sidste år efterfulgt af usømmelig omgang med lig.

Den 33-årige mand er også tiltalt for at have begået vold mod den dræbte den 1. maj sidste år.

Begge mænd nægter sig skyldige. Retssagen mod dem begynder den 11. september.