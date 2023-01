Mand blev fundet bundet i omklædningsrum - nu har sagen taget en uventet drejning

Men selvom det ikke er muligt fore direktøren at gå i detaljer, så skriver han, at der ikke har været tale om nogen voldsepisode og/eller personskade, ligesom han kan berette, at der ikke er tale om en medarbejder fra Slotssøbadet, men at manden er ansat hos en ekstern leverandør.

- Fra Slotssøbadets side anser vi forholdet for opklaret og afventer nu den juridiske afslutning på det. Vi er meget bevidste om, at det må være en traumatisk oplevelse for dem, der har været tilstede og har taget hånd om de berørte, skriver Otto Skak afslutningsvist i pressemeddelelsen.

Tog af kassen og bandt sig selv

Det er ikke lykkedes at få fat i vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi. Men vagtchef Torben Møller oplyste lørdag formiddag til JydskeVestkysten, at politiet efterforsker en sag om berigelseskriminalitet, og at en person er blevet anholdt.

Berigelseskriminalitet kan eksempelvis være tyveri, indbrud eller bedrageri. Og selvsamme JydskeVestkysten mener at vide, at videoovervågningen fra svømmehallen har afsløret, at den bundne mand har stjålet penge fra Slotssøbadet, hvorefter han har bundet sig selv i forsøget på at bilde politiet ind, at han var blevet udsat for et røveri.