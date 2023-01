Mand blev fundet bundet i omklædningsrum - nu tilstår han, at han selv står bag

OPDATERING KLOKKEN 18:05: Under politiets afhøring af manden har han tilstået at have stjålet penge fra kassen i Slotssøbadet og derefter bundet sig selv for at få det til at ligne et røveri. Det oplyser Sydøstjyllands Politis vagtchef ifølge JydskeVestkysten.

Siden klokken syv i morges har politiet været talstærkt til stede ved Slotssøbadet i Kolding.

Lokalmediet JydskeVestkysten har lørdag formiddag talt med vidner fra et svømmehold på stedet. De fortæller, at en mand fra morgenstunden blev fundet i pigernes omklædningsrum med hænderne bundet sammen af strips, og at han efter alt at dømme var blevet udsat for vold.



Men den teori har Slotssøbadets direktør Otto Skak nu afkræftet i en pressemeddelelse.

- Der har lørdag den 14. januar 2023 været en hændelse i Slotssøbadet, der er har udviklet sig til en politimæssig sag. Sagen er opklaret, men indtil der er rejst endelig tiltale og/eller faldet dom, er det ikke muligt at gå i detaljer, indleder Otto Skak med at skrive.