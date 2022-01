Mand dømt for voldtægt i Åparken

Han blev dagen efter episoden frifundet i grundlovsforhøret og sigtelserne frafaldt efterfølgende.

Mente at der var en aftale

Den 22-årige er blandt andet kendt skyldig for at have tvunget kvinden til at lade sig sutte på hendes tæer, inden han truede hende til at udføre oralsex.

Han har anket dommen og nægter sig skyldig.

Ifølge JydskeVestkysten mente den 22-årige mand, at der var tale om en frivillig aftale om seksuelle ydelser mod betaling.