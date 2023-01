Mand fundet bundet i svømmehal er ikke blevet udsat for vold

Slotssøbadets direktør Otto Skak skriver i en pressemeddelelse, at der ikke har været tale om nogen voldsepisode og/eller personskade, ligesom han kan berette, at der ikke er tale om en medarbejder fra Slotssøbadet, men at manden er ansat hos en ekstern leverandør.

JydskeVestkysten mener at vide, at videoovervågningen fra svømmehallen har afsløret, at den bundne mand har stjålet penge fra Slotssøbadet, hvorefter han har bundet sig selv i forsøget på at bilde politiet ind, at han var blevet udsat for et røveri.