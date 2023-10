Mand med handicap vil have folk til at spørge ham, hvorfor han sidder der

Når Rasmus Lund-Sørensen fra Kolding færdes på gaden, sker det, at et barn peger på ham og spørger sin mor eller far, hvorfor han sidder i kørestol. Shh, tysser forældrene barnet, det spørger man ikke om, svarer de.

Men det vil Rasmus Lund-Sørensen faktisk rigtig gerne snakke om. Han har sat sig for at skabe større åbenhed om livet som handicappet.

- Det er mit mål, at danskerne ikke skal være så berøringsangste, når de møder en ligesom mig i kørestol eller med et handicap. Vi er jo ligesom alle andre mennesker, vi er bare født med et handicap, forklarer Rasmus Lund-Sørensen.



Det er jo omvendt

Rasmus har cerebral parese, som er en hjerneskade forårsagt af iltmangel til hjernen under fødslen. Ifølge fonden for cerebral parese fødes cirka 120 børn hvert år med cerebral parese. Det kan have forskellige konsekvenser kognitivt, motorisk og socialt. For Rasmus betyder det, at hans ben ikke er funktionsdygtige, så han sidder i kørestol.