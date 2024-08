Mand varetægtsfængsles for vidnetrusler og vold mod betjent

Byfest på Nordals aflyses - igen

Alt for få har købt billet til Fest i By i Nordborg, så nu smider arrangørerne håndklædet i ringen.

Det skriver Jydske Vestkysten.

- Fest i By-komiteen beklager mange gange, takker af for denne gang og takker for de gode fester, vi tidligere har afviklet, men indser, at tiden lige nu ikke er til en fest i byen, lyder det fra Nord-Als Boldklub på vegne af Fest i By til Jydske Vestkysten.

Det er andet år i træk, at byfesten i Nordborg aflyses på grund af for få gæster. Siden coronapandemien har besøgstallet haltet.

Håbet var at genfinde byfestens succes fra før den tid, hvor tusindvis af gæster deltog. Men nu opgiver arrangørerne.