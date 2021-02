Mandagens smittetal: I denne kommune stiger smitten kraftigt

I Kolding stiger smittetrykket det seneste døgn betragteligt. I hele Syd- og Sønderjylland er smitten steget 28 personer over de seneste syv dage på et døgn. I Kolding alene er stigningen på 29 personer i alt fra 86 til 115. Det giver et incidenstal på over 100 - nemlig 124, og det er første gang siden 25. januar, at Kolding er over 100 i incidens.

Forklaringen skal blandt andet findes i det smitteudbrud på Munkevængets Skole i sidste uge. Efter at regionens testbiler har været forbi skolen i weekenden, er antallet af smittede nu oppe på i alt 31 personer.

I Horsens var incidenstallet over 100 søndag, men nu er tallet nede på 96. Haderslev har landsdelens laveste smittetryk med en incidens på 13.

Tekniske problemer

Der er på landsplan registreret 437 nye coronatilfælde på 29 timer, oplyser Statens Serum Institut mandag eftermiddag.



Det er sket på baggrund af 116.355 prøver. Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er på 0,38.

Normalt dækker opgørelsen 24 timer, men søndag omfattede perioden 19 timer grundet tekniske problemer.