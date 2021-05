Mandagens smittetal: Smitten stiger i Syd- og Sønderjylland for første gang i 12 dage

Det er Horsens, Vejle og Hedensted Kommuner, der har flest smittede per indbygger i Syd- og Sønderjylland. Horsens er hårdest ramt. Her er registreret 126,7 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge, og 1 smittetilfælde mere i forhold til gårsdagens tal.

På landsplan er ingen af kommunerne dog i top, ligesom ingen af de 14 syd- og sønderjyske kommuner mandag er i fare for at blive lukket ned. En automatisk nedlukning sker ved et testjusteret incidenstal på 250 eller derover.