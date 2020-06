Mange villa- og bådejere protesterer mod Marina City

Ved midnat udløb fristen for komme med indsigelse eller kommentarer til det planlagte Marina City ved Marina Syd i Kolding.

En stor gruppe villaejere i Rebæk Grundejerforening og over 325 medlemmer af Kolding Bådelaug er meget utilfredse med Kolding Byråds planer om at opføre en ny havnebydel med flere hundrede boliger og en kæmpestor marina med plads til 1000 sejlbåde ved den nuværende Marina Syd ved Skamlingvejen, skriver JydskeVestkysten.

Derfor opfodrer de to foreninger nu Koldings politikere til at droppe projektet.

Ifølge avisen har formand for Kolding Bådelaug, Claus Munch Andersen, indsendt indsigelse mod lokalplansforslaget til kommunen, hvor han på vegne af bådelauget i ti punkter argumenterer for, at planen om Marina City bør lægges død.

Blandt andet kritiseres den planlagte udgravning af havbundsmateriale, som derefter skal klappes ved Trelde Næs, for ikke at være en bæredygtig fremgangsmåde, og bådelauget beklager, at 'det autentiske havnemiljø vil blive fortrængt af boligbebyggelse'.

Netop udgravningen af havbund og den efterfølgende dumpning af 365.000 kubikmeter havbund og slam har også været genstand for politisk protest fra nabokommunen Fredericia og i Folketinget ført til spørgsmål til miljøminister Lea Vermelin, Socialdemokratiet, fra både SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

