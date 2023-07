Manglende tidsbestillinger giver ventetid på skadestuer

Mange patienter møder dog op uden at have bestilt tid i forvejen. I maj måned mødte flere end 200 patienter op uden at have bestilt en tid.

- Hele tidsprogrammet skrider, hvis vi har for mange uanmeldte besøg. Vi ser det hyppigere om sommeren, end vi gør uden for sommerperioden, fordi der samtidig er flere turister med behov for hjælp, der ikke ved, at de skal ringe på forhånd, siger Per Wagner Kristensen, der er cheflæge på Ortopædkirurgi på Vejle Sygehus



Det får skadestuerne til at komme med et opråb:



- Ring og få en tid til skadestuen på forhånd. Så undgår man at sidde og vente unødigt længe.