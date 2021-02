Maria og Thomas blev smaskforelskede, flyttede sammen - og så lukkede Danmark

Op- og nedture

For det nye par i Kolding har nedlukningen også både vist sig fra sin gode og mindre gode side.

Maria Lea Kristensen og Thomas Jönsson bor nu i et hus i Kolding, hvor der altid er plads til et renoveringsprojekt. Den lille familie er blevet udvidet med flere katte, en kanin og et hamster.

- Det har været positivt, at vi har lært hinanden at kende ind til benet på syv-otte måneder, fordi vi har været meget sammen, i nogle forhold kan det tage tre-fire år, siger Thomas Jönsson.

- Jeg tænker ofte, at vi stadig ligner to nyforelskede teenagere, for vi hænger meget sammen. Når vi har tid, ligger vi op og ned ad hinanden, og det er dejligt, supplerer Maria Lea Kristensen.

Alligevel har de ikke kunnet undgå de små skærmydsler, der kan opstå i hverdagens trummerum. Maria Lea Kristensen mærkede for eksempel hurtigt, at der var flyttet en mand ind i huset.

- Havde det været en veninde, der var flyttet ind, havde hun nok hjulpet til med rengøring og tøjvask, men det gør Thomas ikke. Vi har haft en snak om, hvad rod er for mig og har været gode til at kompensere hinanden, så vi ikke har haft et eneste skænderi, fortæller hun.

Derudover har hun altid sagt, at hun i hvert fald ikke skulle have en kæreste, der spiller meget computerspil. Men det har hun nu - og især på grund af nedlukningen.

- Han starter om aftenen og går først i seng om morgenen, og så kan man ikke rigtig bruge ham til noget dagen efter, siger hun.

Maria Lea Kristensen er hjemsendt fra sit arbejde, og da Thomas Jönsson i september vendte tilbage til sit arbejde som receptionist, blev hun ked af, at hun ikke også kunne vende tilbage til sit job bag samme skranke.

- Det har gået mig meget på, at hun ikke har haft et arbejde, for hun var glad for det. Det irriterede hende og gjorde hende ked af det, at hun ikke også kunne vende tilbage til sit. Hvis hun ikke er glad, er jeg heller ikke glad, så jeg har prøvet at støtte hende og hjælpe med at skrive ansøgninger, siger han.