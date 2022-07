Med 'kreaheltene' holder Katja fri fra sygdom, selvom hun er indlagt

- Jeg kommer og prøver at skabe lidt sommerhygge for børnene. Mange af dem skulle typisk have været på sommerferie, og det ændrer sig jo fuldstændig, når de lige pludselig får en periode herinde på sygehuset. Men så prøver vi at lave aktiviteter, hvor de typisk kan glemme lidt af det kedelige ved at være på sygehuset, forklarer Mette Møller Thomsen.



Lige nu venter Katja på en scanning, som kræver hun drikker en del væske, der ikke smager godt.