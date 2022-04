Med store ambitioner forandrede Villy Søvndal SF

Villy Søvndal huskes bedst for sin ambition om at gøre SF til et folkeparti og at bringe partiet i regering.



Det lykkedes den garvede politiker, men det kostede ham opbakningen fra vælgerne og ikke mindst baglandet.

Mandag den 4. april fylder han 70 år.

Han voksede op på et husmandssted i en indremissionsk familie, hvor fadervor og salmesang var dagligdag for de fem søskende.

Opvæksten under fattige kår har sat sit præg, og det samme har tre og et halvt års udlandsrejse til Sydamerika og Østeuropa. De 40.000 kilometer i folkevogn rundt i Østeuropa med en kammerat har han kaldt en "god vaccine imod alt udemokratisk".