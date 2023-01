Det er lokalmediet JydskeVestkysten, der har talt med vidner fra et svømmehold på stedet. De fortæller, at en mand fra morgenstunden blev fundet i pigernes omklædningsrum med hænderne bundet sammen af strips, og at han efter alt at dømme var blevet udsat for vold.

Vidnerne fortæller desuden, at manden stadig var i live, da han blev fundet, men det har endnu ikke været muligt at få oplysningerne bekræftet af myndighederne. Dog skulle en person efter sigende være anholdt i sagen.