Medier: Hele Danmark bliver omfattet af delvis nedlukning

Den delvise nedlukning af samfundet, som i øjeblikket omfatter 69 kommuner, vil blive udvidet, så den kommer til at omfatte hele Danmark.



Det erfarer TV2, Ekstra Bladet og B.T.

Gruppeformand Mai Mercado (K) bekræfter lukningen over for TV2 Fyn.

- Restriktioner udrulles til alle landets kommuner, siger hun til mediet.

Ifølge TV2 Fyn er adskillige borgmestre i blandt andet fynske kommuner blevet indkaldt til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) senere tirsdag.

Folketingets sundhedsordførere i den såkaldte covid-19-følgegruppe er tirsdag middag til møde med sundhedsministeren.

Den delvise nedlukning omfattede i første omgang 38 af landets 98 kommuner, men senere blev tallet opjusteret til 69 kommuner på grund af de stigende smittetal.

Nedlukningen har blandt andet betydet, at folkeskoleelever fra 5. klasse og op blev sendt hjem for at blive undervist digitalt, og det samme blev elever på ungdomsuddannelser.

Barer, caféer og restauranter skal holde lukket, men der må dog sælges takeaway.

Teatre, spillesteder, og biografer skal holde lukket, og det samme skal svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer og biblioteker.

I idræts- og foreningslivet må der som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme sted, men der er dog ikke blevet lukket ned for professionel sport.

Offentlige arbejdspladser er blevet opfordret til at sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner.

Private arbejdsgivere opfordres ligeledes til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra.

Ifølge medierne er det uvist, om der er yderligere restriktioner på vej. De nuværende løber til og med 3. januar næste år.