Megafedt, sjovt og spændende at være på genbrugs-sommerlejr

Nogle børn vælger at tage på badmintonlejr, dramacamp eller rideskole i deres sommerferie. Og så er der 11 børn, der i stedet har valgt at tage på sommercamp et sted, hvor børn normalt ikke kommer: På genbrugspladsen.

De 11 børn er på sommerlejr for børn i 6.-8. klasse mellem affald og genbrug. På campen skal deltagerne finde deres indre – og bæredygtige – Georg Gearløs frem og opfinde med materialer, der normalt ville havne i skraldespanden.

Der bliver gået til vaflerne, når 11 børn skal forvandle affald til opfindelser. Overraskende nok er de fleste af opfindelserne ting, der kan lette deres brug af højteknologiske apparater.

- Jeg har lavet en mobiltelefonholder, der kan hænge, så jeg kan bruge mine hænder til andre ting samtidigt, fortæller 13-årige Max Terp Ostenfeldt fra Hejlsminde.

Megafedt, sjovt og spændende

Mellem affald og genbrugsmaterialer bliver campdeltagerne ført ind i en spændende verden, hvor genbrug er guld og affald først affald, når fantasien slipper op. Gennem forskellige aktiviteter, lege og oplæg får campens deltagere materialer og affald imellem hænderne og skal bygge nyt ud fra egne ideer.

- Det er megafedt, sjovt og spændende. Det er en god måde at lære noget om genbrug og bæredygtighed, siger 12-årige Ida Bøgensvang Møller fra Vester Nebel.

Tre studentermedhjælpere styrer løjerne og hjælper de flittige opfindercampister med ideer og med at finde brugtbart skrald, der kan indgå i produktionen.