Mens smitten stiger: Kolding tester og fester

Borgmesteren fortæller, at det har været studenterarrangementer og et firmaarrangement, hvor 10 medarbejdere blev smittet i første hug, der har båret en stor del af smitten.

- Og det viser, at noget af det, delta-virussen kan – og desværre gør – det er, at den smitter rigtig voldsomt. Det er derfor, vi siger ”test før fest”, siger Jørn Pedersen.

En semifinale skal jo fejres

Den stigende smitte har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at sende en gruppe ”ambassadører” til Kolding forud for aftenens kamp.

Fem ambassadører gik dagen igennem rundt i gågaderne for at opfordre unge i alderen 18-30 år til at lade sig teste. De henviste til et midlertidigt testcenter, som blev taget i brug i dag på byens rådhus.