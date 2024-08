Mere barsel til for tidligt fødte, når 5.000 støtter på to døgn

Men her til lands er det en usædvanlig løsning på et problem, som Jacob Jessen tror, bliver mere normalt i fremtiden:

Op i sikkerhed for fremtidige oversvømmelser – om de så kommer fra havet eller fra grundvandet, som står højt i undergrunden efter et år med rekordstore mængder regn.

Op i sikkerhed for de vandmasser, som den 19. oktober sidste år ødelagde sommerhusidyllen for både ham og alle hans naboer.

- Det er træls at have en stormskade. Uanset om det er andre eller én selv, der betaler for det, siger han.

Jacob Jessens sommerhus på Moshuse Strand syd for Kolding har været i familiens eje i flere generationer, og han er ikke i tvivl om, at de cirka 300.000 kroner, det har kostet at få pæle banket 11-13 meter ned i undergrunden plus udgifter til at få sommerhuset ”kranet” væk og på plads igen, er givet godt ud:

Der stod vand 30 centimeter op ad væggene indenfor, og huset stod skævt efter at vandmasserne havde løftet det delvist ned af den cirka 50 centimeter høje beton-opklodsning, huset var placeret på for at beskytte det mod oversvømmelser.

Den del betaler forsikringen. Men alt besværet – alle bekymringerne for om der nu kommer nye oversvømmelser, får investeringen i at få sommerhusene på pæle til at se både fornuftig og nødvendig ud.

- Vi kunne næsten ikke se os ud af situationen, for hvis der begyndte at komme så højt vand, som det, vi oplevede her, så risikerer vi hvert år skulle lave et nyt sommerhus, og det er bare ikke muligt, siger Leon Jensen og fortsætter:

- Vi har jo haft oversvømmelser flere gange i år. Jeg tror, der har været vand over det hele seks-syv gange, men ikke så højt, at det går op i huset.

Et problem - mange løsninger

Han har valgt en anden pæle-løsning end Jacob Jessen:

- Vi har ikke valgt at gå 18 meter ned i jorden, som man egentlig måske skulle. Eller hvad? Det ved vi ikke helt, men vi har valgt at gå et lille stykke ned i jorden og så lave en plade af beton og stille dem her ovenpå som gør, at det gerne skulle blive rigtig stabilt.

Han peger på de justerbare bådstøtter – en slags ”donkrafte” – som er fastgjort ovenpå de betonpæle, der bærer huset. På den måde kan han justere huset op i vater, hvis undergrunden skulle sætte sig.

Fedt, det kan lade sig gøre

Muligheden for at løfte husene op på pæle har eksisteret siden Kolding Kommune ændrede lokalplanen for Moshuse i 2022.

Med lokalplanen gav kommunen ejerne mulighed for at sikre sommerhusene i det kystnære område ved at tillade, at husene hæves til en samlet højde på fem meter over terræn.

Ifølge Tue Patursson, fagekspert indenfor almen byggeteknik, klimasikring og indeklima ved Videncentret Bolius, er det positivt nyt, at sommerhusejerne ved Moshuse har fået lov til at hæve deres huse:

- Fedt at høre, der er kommet sådan en løsning dernede. Hvis man faktisk kan få lov at komme ind og gøre noget, så betyder det her, at der endelig er kommet et tiltag, hvor den enkelte selv kan gøre noget, siger Tue Patersson.