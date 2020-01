Millionstore besparelser resulterer i 25 fyringer på skoler

25 lærere, pædagoger, medhjælpere og administrative medarbejdere på skoler rundt om i Kolding Kommune er i dag torsdag blevet afskediget.

Det sker på grund af de kæmpe millionbesparelser, som et flertal i byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2020.

- Når vi ser på tallene i budgettet, er det udsigten til et lavere antal elever i skolerne de næste år, der er årsag til 16 af de 25 afskedigelser, forklarer Karen Mortensen, der er skolechef i Kolding Kommune.

Fire får tilbud om genansættelse

Besparelserne i budgettet for 2020 betyder, at i alt 50 stillinger på hele skoleområdet skal nedlægges.

Foruden de 25 afskedigelser er en lang række stillinger rundt på skolerne blevet sparet væk, men her har man kunnet undgå fyringer, da man for eksempel har undladt at genbesætte ledige stillinger.

Af de 25 personer, der er afskediget i dag, er 14 lærere, seks er pædagoger, to er pædagogmedhjælpere og tre er administrative medarbejdere.

Fire af de pågældende har fået tilbud om genansættelse på ændrede vilkår, som for eksempel nedsat tid.

- Opsigelsesperioden slutter inden sommerferien, og indtil da har de resterende 21 medarbejdere førsteret, hvis der skulle opstå ledige stillinger rundt om på skolerne, fortæller Karen Mortensen.

Elevantal stiger igen om nogle år

Det samlede antal ansatte på skoleområdet i Kolding Kommune er 1.401 personer. Det svarer til 1.290 fuldtidsstillinger.

I 2019 skiftede ialt 221 medarbejdere job eller gik på pension på skoleområdet.

- Jeg synes derfor, der er grund til at være lidt fortrøstningsfuld, og jeg tror, vi siger farvel til endnu færre, når vi rammer sommerferien, fortæller Karen Mortensen.