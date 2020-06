Mindre ventetid og kortere vej ved akut ondt i tænderne

Får man i dag akutte tandsmerter i en weekend eller på en helligdag, når man bor i Region Syddanmark, har man kun to steder, hvor man kan få hjælp. Enten i tandlægevagten i Esbjerg eller i Odense.

Men fra den 4. juli åbner en ny tandlægevagt i Kolding. Dermed udvides antallet af tandlægevagter fra to til tre klinikker, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Desuden er det planen, at der i løbet af efteråret kommer en fjerde tandlægevagt i Sønderborg.

- Flere klinikker giver mindre ventetid for de syddanskere, der har brug for akut behandling, samtidig med, at der bliver kortere vej til den akutte behandling for borgerne i Trekantområdet og senere for sønderjyderne, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Tandlægevagten udfører nødbehandlinger, som ikke kan vente, til ens egen tandlæge åbner igen. Det kan for eksempel være akut behandling i forbindelse med tandpine, mindre skader på tænderne eller tabte fyldninger.