Ifølge vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi har en gruppe mindreårige drenge været involveret i et slagsmål, hvor der er blevet brugt "en spids genstand".



- Vi ved ikke mere end, at der har været et slagsmål, siger Jeppe Thranum, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at der ikke er tale om et knivstikkeri. Politiet er i øjeblikket i kontakt med to mindreårige.

