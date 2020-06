Minikoncert som en lille opmuntring til de mange trofaste festivalgæster

Sølund Musik-Festival i Skanderborg er blevet aflyst. Det er en festival for udviklingshæmmede og er den største i verden af sin slags med 20.000 gæster og 60 bands fordelt over tre dage i begyndelsen af juni.

Nu har bandet 'the Mumes' fra Århus forsøgt at lave en mini-mini-festival som et lille plaster på såret, og tirsdag formiddag rundede de Bramdrupdam og bostedet Centervejen.

Sølund Musik-Festival betyder alt

I år skulle Sølund Musik-Festival have haft 35 års jubilæum. Det er en festival, der betyder nærmest alt for rigtigt mange udviklingshæmmede, fortæller projektleder Jesper Gadegaard:

- Det er stedet, hvor man mødes, det er stedet, hvor man får kærester, det er stedet, hvor man får de nye venner. Den her gruppe mennesker har ikke mulighed for at tage på værtshus en lørdag aften for at more sig og møde nye mennesker. Sølund-festivalen er stedet, hvor det foregår.

Et lille plaster på såret

Festivalen blev coronaaflyst tilbage i marts. I stedet får beboerne her på Centervejen 'the Mumes', et band, hvor medlemmerne selv er udviklingshæmmede.

- Vi vil gerne give festen til folket, når folk ikke kan komme til festen. Så vi laver de her tolv små festivaldage rundt omkring i landet - og kalder dem coronafester.

Musikken er Mister Swing King, rigtige venner og så lidt Anne Linnet. Og det falder i smag.

- Sådan et band det er suverænt og et rigtig godt band, mener Henrik Kent Nielsen, der er beboer på Centervejen. og Ramus Frost Grønbæk er helt enig:

- Det er super fedt, og vi har det sjovt sammen med andre, og i de her corona-tider så er det dejligt at have et fællesskab.

Tolv koncerter på seks dage

Det er et ordentligt musikbrød, 'the Mumes' har slået op. De spiller to gange hver dag seks dage i streg, så tolv bosteder får en på opleveren i denne uge.

- Det er naturligvis ikke Sølund Musik-Festival, men det er et plaster på såret - som kalder vi det, siger Jesper Gadegaard.