Prøven starter med en guide, der introducerer til systemet, og eleven får mulighed for at besvare to øvelsesspørgsmål. Eleven har mulighed for at få prøven læst højt og gå frem og tilbage mellem spørgsmålene. Eleven kan hele tiden følge med i tiden og hvilket nummer spørgsmål, man er i gang med.

I den analoge prøve bliver prøven læst højt uden mulighed for at gå frem og tilbage mellem spørgsmålene.

Begge prøver varer 25 minutter for en B prøve, og man må have fem fejl for at bestå i begge prøver.

Se den nye prøveform her.