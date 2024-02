Minister sætter massive gebyrstigninger i bero

Gebyrerne var tiltænkt at ramme mindre danske slagtehuse, der tager sig af de ikke-industrielle slagtninger af alle dyrearter, men nu er sagen sat i bero.

Det bekræftede minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), mandag, da ministeren lagde vejen forbi virksomheden Ville's Slagtehus og Gårdbutik i Hejls, der ville være en af de berørte virksomheder, såfremt gebyrerne blev sat i værk.

- Ministeren sagde, at han ville sætte forslaget i bero i et halvt år, og så ville han finde en anden kugleramme at regne med. Sagen er selvfølgelig ikke hundrede procent afklaret, men han var meget lydhør og kunne se, at nogle slagtehuse ville lukke, hvis forslaget trådte i kraft. Så det gør mig rolig i maven, siger Lars Ville, indehaver af Ville's Slagtehus og Gårdbutik.



Ifølge tal fra FødevareDanmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren, ville virksomhed stå til at få en gebyrstigning på 266 procent, hvis den varslede betalingsbekendtgørelse var trådt i kraft.