Minister skal svare på spørgsmål om Lunderskov Station

Det har i årevis været et stort problem på Lunderskov Station, at der ikke er nogen elevator, og flere passagerer ser sig derfor nødsaget til at krydse sporene.

Men nu skal transportministeren på banen i sagen.

Lunderskov Lokalråd kalder stationen et trafikmæssigt knudepunkt. Alligevel er der ifølge formanden Steen Sparvath ikke sket nogle forbedringer for handicappede på stationen i årtier.

I 2015 fik han lovning fra folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) på, at hun ville tage sagen op.

Karina Lorentzen Dehnhardt fortæller, at hun røg ud af Folketinget i 2015 efter valget, og at hun derfor ikke fulgte op på sagen. Men det vil hun gøre nu.

- Jeg vil følge op på sagen nu og bede transportministeren om en status i forhold til stationen i Lunderskov, siger hun.