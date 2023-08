Miss Danmark-finalist lærer sine 33.000 følgere tysk

For Alina Borgstrøm er det vigtigere end at vide, om man eksempelvis skal sige 'der, die eller das' foran et ord.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at tyskerne forstod stadig en, hvis man sagde 'der Haus' i stedet for 'das Haus', ligesom man på dansk godt kan forstå, hvad der menes, hvis nogen siger 'en hus' i stedet for 'et hus', siger hun og fortsætter:

- Tysklærere ser grammatik som det vigtigste for at lære tysk, men det vigtigste er, at man kan sproget, siger finalisten.