Modstandere af skolesammenlægning afholder festlig demonstration

- Jeg har altid gerne villet det, men det økonomiske har bremset mig. Jeg har hus og mand og to børn og kan ikke se mig ud af et liv baseret på en SU-indkomst. Så jeg sagde ja til uddannelse lige med det samme, da jeg hørte, at det var med fuld løn, siger Mette Hauritz Holt.

- Jeg havde overvejet det. Med en SOSU-assistentuddannelse kan man gøre det på to år, men det er selvfølgelig sin sag at leve på en SU-løn, når man har hus og bil og så videre, så det her en en gylden mulighed, siger Heidi Søndergaard.

Begge er de noget benovede over, at de kan få uddannelsen på fuld løn.

- Jeg glæder mig til at kunne blive bedre til at vide mere om patienter, der kommer til os fra det somatiske sygehus og patienter med komplekse forløb, siger Mette Hauritz Holt.

Åbne arme

De fortsætter med at have en fast tilknytning til deres nuværende arbejdsplads under uddannelsen. De kommer nemlig til at arbejde to dage om ugen på deres afdeling.

Uddannelsen, der er specielt tilrettelagt til social- og sundhedsassistenter, foregår på UCL i Vejle.

- Vi er meget glade for dette samarbejde med UCL. Det vil ikke blot hjælpe vores dedikerede social- og sundhedsassistenter med at udvide deres kompetencer, men det vil også give dem mulighed for at avancere i deres karriere inden for psykiatrien, forklarer sygeplejefaglig direktør, Anne Mette Vind.

Efter uddannelsen står deres arbejdsplads ledig. Ja, ikke bare det. De vil faktisk blive modtaget med åbne arme og sikkert også en stor krammer. For meningen er netop, at de skal vende tilbage til deres job i psykiatrien. Nu med mere viden. Nu som sygeplejersker. For dem er der mangel på i psykiatrien.