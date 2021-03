Mor varetægtsfængslet: Sigtet for drab på sin søn efter lørdagens brand i Kolding

Opdateret med information om sigtelse og grundlovsforhørets resultat.

Ifølge TV 2 er den 33-årige mor sigtet for at dræbe sin 6-årige dreng med knivstik for efterfølgende at sætte ild i lejligheden.

Anklager Tobias Engby fra Sydøstjyllands Politi fortæller til Ritzau efter grundlovsforhøret, at kvinden er varetægtsfængslet, indtil hun er i stand til at møde for retten.

Mor sigtet for drab

Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse søndag formiddag, at der i lejligheden blev fundet en 33-årig kvinde og hendes 6-årige søn. Sønnen blev kort efter ankomst til adressen erklæret død.

Den 33-årige kvinde er sigtet for drab på sin søn og vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør. Da kvinden er indlagt og er i kritisk tilstand, vil grundlovsforhøret ske med hende "in absentia".