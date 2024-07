Motorcyklist mister livet efter kollision med bil på motorvej

Savnet 70-årig er fundet død i have

Den 70-årige mand fra Kolding, som politiet flere gange har efterlyst den seneste uge, er nu fundet død.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev mandag fundet død i en privat have i Kolding. Politiet er i gang med at efterforske omstændighederne omkring dødsfaldet.

I meddelelsen takker Sydøstjyllands Politi for de henvendelser, der er kommet, i forbindelse med efterlysningerne og oplyser, at man for nu ikke har yderligere oplysninger i sagen.

De pårørende er underrettet.