Motorvejsstrækning ved Kolding får en opgradering

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Specifikt handler det om motorvejsstrækningen, der leder mod Aarhus og Esbjerg.

Det betyder at motorvejen i hver retning udvides med et spor, så den syv kilometer lange strækning bliver seks til otte spor frem for de nuværende fire til seks spor.

Desuden udbygges og nybygges der støjskærme på strækningen. 1.280 meter støjskærm skal ombygges, mens der bygges nye støjskærme på en sammenlagt 1.560 meter lang strækning.

Projektets samlede bevilling er på 631 millioner kroner, og arbejdet forventes påbegyndt i 2025 og stå klar i 2028.