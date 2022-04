Mulig drukneulykke i Kolding skulle vise sig at være noget andet

Klokken 14.25 fik politiet et opkald via 112, der i første omgang virkede til at være en drukneulykke nogle hundrede meter fra havnen i Kolding.

Det skriver Jydske Vestkysten onsdag.

Det skulle dog vise sig, at det ikke var tilfældet.

Ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, var der ikke nogen ved Kolding havn der blev våde. Det fortæller han til Jydske Vestkysten.

- Det var en båd ude på vandet, hvor der var gået ild i motoren. Så de tre personer i båden måtte gå ombord på en anden båd.

Da brandvæsnet ankom til stedet, var branden allerede slukket.