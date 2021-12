Muligt knivstikkeri - Politiet er stadig massivt tilstede

Opdateres.

Politiet er massivt til stede ved området Skovparken i Kolding tirsdag aften.

Sydtøstjyllands Politi oplyser over for JydskeVestkysten, at de har været til stede i forbindelse med, at en 30-årig mand er kommet slemt til skade - de mener, at det formentlig er i forbindelse med en form for voldsudøvelse.

- Vedkommende er formentlig blevet stukket med en indtil videre ukendt genstand. Det kan sagtens være en kniv. Det ved vi ikke endnu, siger Jeppe Thranum, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til JydskeVestkysten.