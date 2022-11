Museet har haft over 100.000 besøgende i år, og slår dermed den tidligere rekord fra 2019, som lød på 98.631.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Museumsdirektør Karen Grøn vurderer, at succesen skyldes udstillinger af høj, international standard samt museets mange andre aktiviteter.



- Vi er meget stolte over det høje besøgstal, som vidner om, at Trapholt er et populært sted at besøge for både danskere og turister, siger hun.