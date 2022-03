Museumsgæster vil have velvære på Trapholt

- Ideen bag mit arbejde er at provokere mennesker til at bruge deres fantasi. De fleste mennesker bruger hele deres liv på at bo i kedelige, grå-beige tilværelser, hvor de er bange for farver. Ved at eksperimentere med belysning, farver, tekstiler og møbler og gøre de nyeste teknologiske fremskridt anvendelige, forsøger jeg at finde nye måder at opfordre folk til at bruge deres fantasi og gøre deres omgivelser mere spændende, lød det fra Verner Panton.