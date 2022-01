Museumsvagt Mikael Sejr Andersen: - Det er rigtig dejligt at komme tilbage på arbejde

På Koldinghus blev flaget hejst og dørene åbnet efter en måneds nedlukning.



En af dem, som havde glæde sig til genåbningen i dag, var Mikael Sejr Andersen, der er vagt på museet.

Han har været hjemsendt siden nedlukningen den 19. december sammen med en masse andre mennesker, der arbejder i kulturlivet, fordi Koldinghus og alle andre museer har været nødt til at lukke for besøgende på grund af bekymring for spredningen af coronavirus.