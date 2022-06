Når løb gør livet længere

- Målet er selvfølgelig, at de skal øge deres sundhed, og at vi forhåbentlig også via de her tiltag også sikrer, at deres gennemsnitslevealder bliver længere end den er nu. Der har vi væsentlig opgave, siger Gülcan Güven Grud Social- og handicapchef i Kolding Kommune.

Efter fælles opvarmning blev der udleveret løbenumre for turen. Nicolai Schjunk Jakobsen havde meldt sig til den to en halv kilometer lange Frederik-rute - fem kilometer, hvis man tager den to gange

- Jeg har set meget på YouTube, så jeg prøver lidt at få store muskler og sådan noget fitness world og alt det der, forklarede han og forsatte:

- Prøver jo bare at give det bedste, og jeg kan nok ikke løbe hele turen. Så går bare sådan lige et minut og så løber jeg igen.