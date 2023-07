Når sommerens kriser rammer, står Vamdrup-flyver klar

- Det er en opgave som alle andre for os. Vi er heldige, at det foregår i Europa, for det er endda lidt lettere - rent operativt - end de opgaver vi havde i Kabul og Islamabad, siger Jesper Rungholm, der er direktør for Danish Air Transport.

En del af DATs kerne

Når Jesper Rungholm kan kalde det "en opgave som alle andre", så handler det også om, at dét med at hjælpe til, hvor der er behov for det, er en del af DATs kerne-DNA.

Flyselskabet har af flere omgange været på pletten, når tingene spidsede til - blandt andet i august, for cirka to år siden, hvor en række danskere skulle evakueres fra Islamabad i Pakistan og Kabul i Afghanistan, som Jesper Rungholm også henviser til. Dengang var det DATs røde MD-83er, der stod klar til at hjælpe.