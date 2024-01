Nabo mener virksomhed forurener hans jord

Søren Barsøe mener, at hans nabo, virksomheden NCC, forurener hans jord.

- Der siver vand fra deres grund over på min grund, og så videre ud i Seest Mølleå, siger Søren Barsøe.

Søren Barsøe har fået foretaget en vandprøve, som viser, at vandet indeholder tungmetaller og PFAS.

Men vandet kommer ikke fra NCC, mener Lars Møller Nielsen, som er teknisk chef ved NCC.

Det kan dog være svært at sætte adresse på, hvem vandet tilhører. Alligevel forsøger regionen at vurdere, hvem der har ansvaret for netop det. Og her peger pilen på NCC.

- Vi har forsøgt med vores undersøgelser at snævre ind, hvor forureningen kunne stamme fra, og vi kan ikke umiddelbart se, at den skulle kunne stamme fra Rockwooldepotet. Så indtil videre er vores tese, at forureningen stammer fra NCC’s grund, men man kan ikke sige noget med sikkerhed. Det er vores vurdering, at det er sådan, siger Curt Kyhn.

Vandet, der indeholder PFAS, medfører flere problemer. Søren Barsøe er blandt andet bekymret for, at vandet får jorden til at skride.